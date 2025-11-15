宋張會駁日涉台言論：台海不容外部勢力介入

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社上海11月15日電（記者 海涵）近來，日本首相高市早苗發表涉台嚴重錯誤言論，引發中方強烈反對。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤同中國國民黨副主席張榮恭11月14日在滬會面時談及此事。雙方都表示，兩岸的事要由兩岸自己解決，不容外部干涉。



宋濤指出，前不久，日本首相高市早苗就涉台問題公然發表挑釁言論，我們對此決不容忍。他強調，如果日本當局膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎其圖謀。對於一切外部勢力企圖打“台灣牌”干涉中國內部事務，十四億中國人決不答應。我們有信心、有能力粉碎“台獨”分裂和外部干涉。



宋濤表示，80年前，國共兩黨聯合抗日取得了抗日戰爭的偉大勝利。如今，我們要堅持兩黨共同政治基礎，堅持“九二共識”、反對“台獨”，加強交流與溝通合作，共同守護好中華民族的共同家園、守護好中華民族的根本利益、推進祖國統一進程、創建中華民族偉大復興偉業。



張榮恭認為，近年來台海局勢發生變化，引起國際人士的關注。但他強調，兩岸關係的主角是兩岸人民。站在民族認同的基礎上，兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，不勞國際人士關切。他繼而指出，中國國民黨組成新一屆領導班子後，會更加堅定“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎，繼續推動兩岸和平、交流。

