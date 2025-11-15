張榮恭提原汁原味九二共識　將續推國共關係

中國國民黨副主席張榮恭（中評社 海涵攝） 中評社上海11月15日電（記者 海涵）中國國民黨副主席張榮恭11月14日在上海同中央台辦、國務院台辦主任宋濤會面時談到，鄭麗文主席回覆習近平總書記賀電時明確說“海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識”，這是原汁原味的“九二共識”。



張榮恭指出，在兩岸協商與聯繫機制建立的32年來，台灣經歷過幾次政黨輪替。但歷史的發展證明，只要我們堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸關係就能和平發展。反之，則否。



張榮恭說，台灣人姓中國姓、講中國話、過中國節、敬中國神明，道道地地的台灣人也應該是堂堂正正的中國人。在兩岸政治互信與民族認同的基礎上，推動兩岸關係向前發展大有希望。



張榮恭表示，近年來台海局勢發生變化，引起國際人士的關注。但他強調，兩岸關係的主角是兩岸人民。站在民族認同的基礎上，兩岸人民能夠共同推進兩岸關係和平發展，不勞國際人士關切。



張榮恭指出，中國國民黨組成新一屆領導班子後，會更加堅定“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎，繼續推動兩岸和平、交流。他說，“今天在座的新的（中國國民黨）大陸事務部主任張雅屏、（中國國民黨）青年部主任李昶志會在各自工作崗位上不斷推進國共黨際關係。”

