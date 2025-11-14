神二十乘組“換乘”歸來　狀態良好

中評社北京11月14日電／神舟二十號航天員乘組14日搭乘神舟二十一號載人飛船返回東風著陸場，3名航天員陳冬、陳中瑞、王傑身體狀態良好，刷新中國航天員乘組在軌駐留時長紀錄。



新華社報導，這是中國航天員首次通過“換乘”載人飛船的方式從天外平安歸來。



按照原計劃，神舟二十號航天員乘組應于11月5日返回地球，因神舟二十號載人飛船返回艙舷窗玻璃出現細微裂紋，不滿足載人安全返回的放行條件而不得不推遲。



據介紹，從按下“暫停鍵”到返回任務重啟，中國載人航天工程秉持“生命至上、安全第一”理念，立即啟動應急預案和措施，各系統迅速反應、團結協作、扎實應對，最終決定先讓神舟二十號航天員乘組乘坐神舟二十一號載人飛船返回東風著陸場，後續再擇機發射神舟二十二號載人飛船。



14日16時40分，神舟二十一號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。返回艙艙門打開後，神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞、王傑安全順利出艙，健康狀態良好。



“乘坐神舟二十一號飛船回家，很踏實。這次任務是一次鍛鍊，更是一次考驗，很自豪我們圓滿完成了任務，中國航天經受住了考驗。”神舟二十號航天員乘組指令長陳冬說，“感謝所有為我們安全返回保駕護航的人們，我為偉大的祖國感到驕傲。”



至此，神舟二十號航天員乘組的太空之旅順利結束，陳冬成為首個在軌駐留總時長超過400天的中國航天員，也是目前執行空間出艙任務次數最多的中國航天員。



同時，神舟二十號航天員乘組在軌駐留時間達到204天，刷新了中國航天員乘組在軌駐留時長紀錄。其間，他們完成了4次出艙活動和多次貨物進出艙任務，在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗。