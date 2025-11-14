新華社：高市的“存亡危機事態”

中評社北京11月14日電／新華社發表評論文章指出，2015年7月，在民眾的強烈抗議聲浪中，日本國會強行通過了安倍晉三政府提交的旨在解禁集體自衛權的新安保法案。



行使集體自衛權，實際上超越了日本憲法第9條劃定的紅線，這是1972年日本政府就“集體自衛權和憲法關係”發表的正式立場。安倍內閣解禁集體自衛權的做法有違反憲法之嫌，也是迄今日本絕大多數憲法學者的共識。



新安保法案規定，在“存亡危機事態”之際，日本可行使集體自衛權，而所謂“存亡危機事態”的定義是這樣的：“與我國有密切關係的他國遭到武力攻擊，因此威脅到我國的生存，從根本上顛覆了我國國民的生命、自由和追求幸福的權利的明確的危險事態。”從本質上來說，解禁集體自衛權，是為了鬆綁日本憲法對日本擴軍和自衛隊海外行動的限制。



想不到，10年後，以安倍路線繼承人自詡的高市早苗悍然將台灣問題與“存亡危機事態”聯繫起來，在接受國會質詢中公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示日本可能武力介入台海問題。



高市這是圖窮匕見了！



台灣是“與日本有密切關係的他國”？台灣問題“威脅到日本的生存”？“從根本上顛覆了日本國民的生命、自由和追求幸福的權利”？簡直荒謬至極。



正如中方指出的，高市早苗的錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，同日本政府迄今所作政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。

