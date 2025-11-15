中評特寫：汪順成全運會史上金牌最多運動員

第十五屆全國運動會游泳項目男子200米個人混合泳決賽14日晚在廣東省深圳市舉行（中評社 盧哲攝） 中評社深圳11月15日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會游泳項目男子200米個人混合泳決賽14日晚在廣東省深圳市舉行。奧運冠軍、浙江隊選手汪順以1分56秒20的成績奪得金牌，這是他在全運會該項目的四連冠，也是全運會史上該項目首個“四連冠”，而汪順憑藉個人全運會金牌總數18枚成為全運會史上奪得金牌最多的運動員。



31歲的汪順已是第五次參加全運會，此前四次參加全運會，他的獎牌數是15金1銀。隨著本屆全運會在男子4×100米自由泳接力、男女4×100米混合泳接力和男子200米個人混合泳項目上接連奪金，他已贏得18枚全運會金牌，成為全運會史上奪得金牌最多的運動員。



200米個人混合泳是汪順全力衝擊的個人項目，11月13日的半決賽中，汪順第2組出發，以2分00秒10排名所有選手的第一位。11月14日的決賽中，汪順獲得第1名，成績為1分56秒20。這是他本屆賽事拿到的第3金，將自己的全運會金牌數擴大至18枚。 廣東隊陶冠男游出1分59秒86摘銀，上海隊陳諾2分00秒34摘銅。



200米混合泳項目上，31歲的汪順是“大前輩”，預賽中同組的黃梓淳比他小了15歲，其他選手中年齡最大的吳志鵬比汪順依然小了9歲。