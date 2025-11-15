十五運100自 香港何詩蓓全場最快入決賽

何詩蓓亮相（中評社 盧哲攝） 中評社深圳11月15日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會游泳項目女子100米自由泳半決賽在14日在廣東省深圳市舉行。香港隊選手何詩蓓取得小組及總成績第一，以“全場最快”順利晉身決賽。



當晚的半決賽，香港隊三位選手何詩蓓、李芯瑤、馬紫玲碰巧都安排在第二組。何詩蓓在初賽時游出全場最快時間54秒29。半決賽的成績是53秒46。半決賽中，何詩蓓在小組完成首50米賽程後率先轉池，最後50米一直保持優勢，最終以第一名進入決賽。李芯瑤以55秒27獲第10名成為替補，馬紫玲則位列13名。15日晚將舉行該項目的決賽。



首次參加全運會的何詩蓓是現時亞洲紀錄保持者。她13日在200米自由泳決賽游出1分54秒85的好成績，獲得其生涯首面全運金牌；14日一早亮相100米自由泳初賽。據悉，賽事原本有58名泳手報名，先分成6組決出16個半決賽名單，但實際最終衹有45人出賽，“亞洲蝶後”張雨霏聯及早前200自決賽的6位泳手選擇“DNS”（Did Not Start）。



半決賽後何詩蓓與另外兩位香港選手一同微笑離場，她表示：“對自己的表現覺得OK。很難得的是本場三位香港隊員一起遊，是一次很難忘的經歷。”她說，半決賽的目標是達到前8名，過程集中在幾個細節部份，期望明晚決賽的100米可以更加完美。她認為自己狀態不錯，雖然未至於巔峰，但相信能造出好的成績。



至於另外兩名港隊代表李芯瑤和馬紫玲，兩人都表示能夠游出自己的水平，感到滿意。



