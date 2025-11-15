快評：張榮恭以新職登陸　闡明四點重要立場

中評社快評／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月14日在上海和平飯店會見來訪的中國國民黨副主席張榮恭一行。此次是張榮恭就任國民黨黨務新職之後首次訪問大陸，距他上任國民黨副主席不足兩周時間。



張榮恭在致詞時闡明國民黨重要的兩岸立場，主要有4點：一，堅持“九二共識”、反對“台獨”；二，台灣人也是堂堂正正的中國人；三，兩岸關係的主角是兩岸人民，推進兩岸關係和平發展，不勞國際人士關切；四，繼續推動兩岸和平、交流，不斷推進國共黨際關係。



張榮恭以國民黨副主席的身份登陸，所闡述的立場就是國民黨的立場，也是國民黨主席鄭麗文的立場。上述4點立場糾正了國民黨過去長期存在的一些立場問題，體現了國民黨應有的政治擔當。



大陸一向主張，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，是中國人自己的事，不容外力干涉。張榮恭強調兩岸關係的主角是兩岸人民，推進兩岸關係和平發展，不勞國際人士關切。在反對外力介入這一點上，張榮恭闡述的立場與大陸立場是一致的。



張榮恭受鄭麗文所托，肩負推動兩岸和平、交流，不斷推進國共黨際關係的重責使命。建立至今整整20年半的國共兩黨溝通平台，將再次充分地、很好地運用。如張榮恭所言，在兩岸政治互信與民族認同的基礎上，推動兩岸關係向前發展，大有希望。