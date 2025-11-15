】 【打 印】 
中評鏡頭：十五運男子100自 潘展樂奪冠
http://www.CRNTT.com   2025-11-15 00:46:30


潘展樂亮相（中評社　盧哲攝）
　　中評社深圳11月15日電（記者　盧哲）第十五屆全國運動會（十五運）游泳項目男子100米自由泳決賽14日在廣東省深圳市舉行。浙江隊選手潘展樂以48秒01的成績奪得金牌，福建隊劉吳狄摘銀，差距0.24秒。河南隊王浩宇和江蘇隊趙家悅以48秒49的成績並列第三。 
 


