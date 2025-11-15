中評關注：美憂海上霸權被中國新航母動搖

華盛頓郵報發表長文報導美國在太平洋海上霸權可能受挑戰

中評社華盛頓11月14日電（記者 余東暉）中國新型航空母艦福建艦剛入役，中國海軍進入“三航母時代”，緊接著新型076兩棲攻擊艦四川艦開始海試。美國媒體14日對此進行大量報導，擔心美國在太平洋地區的海上霸主地位會否被動搖。他們認為，這將使得中國海軍在第二島鏈內有更大的活動能力，策應中國在南海和台海的戰略，阻止美軍可能的干預。



《華盛頓郵報》14日發表長篇報導--“中國的新型超級航母挑戰美國在太平洋的霸主地位”。報導稱，福建艦及其打擊群代表著戰略上的變革力量，這將使中國更接近於削弱美國在中國後院海上霸權的目標。



據稱，排水量達8萬噸的超級航母福建艦可搭載約60架飛機，並將有多達10艘軍艦護航，這將大幅縮小中美之間的海軍實力差距。它還將使北京能夠進一步威懾南海和台灣海峽的競爭對手。尤其是福建艦的電磁彈射能力將使得其戰鬥殺傷力成倍提高。美國智庫國防優先亞洲接觸項目主任金來爾說：“我們真的進入了一個新時代。”



華郵認為，福建艦的航母打擊群由殲-15T戰鬥機、殲-35隱形戰鬥機、KJ-600預警機和裝載YJ-21等高超音速反艦導彈的055型巡洋艦組成，將加強北京對南海爭議水域競爭對手的威懾。福建艦打擊群也將增強中國大陸封鎖台灣島的力度。



華郵引述中國官方媒體稱讚福建艦將令中國海軍在第二島鏈附近擁有更大的活動能力，以此阻止“台獨”。報導稱，儘管對台打擊不是靠航母打擊群，但航母打擊群可能是中國另一個關鍵目標的重要組成部分：阻止美國及其盟友援台。喬治·華盛頓大學退休美國海軍情報官員達姆表示，在衝突升級的情況下，中國可能會派遣航母和驅逐艦越過第一島鏈，以“拖延、擾亂和削弱美國的能力”。