《中國評論》第335期內容概述

第335期《中國評論》月刊2025年11月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港11月16日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第335期《中國評論》月刊2025年11月號，共刊發17篇文章，涵蓋兩岸、港澳、國際、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦美半導體業去台化與兩岸關係，刊發了《美國半導體產業政策與供應鏈“去台化”趨勢》《兩岸AI戰略的合作發展：技術創新與產業重組 》和《中美戰略博弈下台灣對外貿易格局演變探析》三篇文章。



南開大學台灣經濟研究所教授李月，和南開大學經濟學院碩士研究生陳沁歌聯合發表《美國半導體產業政策與供應鏈“去台化”趨勢》一文。文章指出，主導產業的持續升級與演進是維持台灣經濟增長活力的關鍵動力。近年來，隨著人工智能時代的到來，以半導體為支柱產業的台灣經濟逐漸走出“悶經濟”困局。然而，這一發展趨勢也強化了台灣經濟對半導體產業的高度結構性依賴。在地緣政治影響下，全球半導體產業正經歷深刻的結構性重組，這也為台灣經濟帶來諸多風險與挑戰。本文從經濟結構依賴、訂單依賴、貿易依賴與投資依賴四個維度，剖析台灣經濟所面臨的結構性風險；梳理美國為重塑本土半導體產業生態所推動的“去台化”三重策略；並在此背景下，從尖端技術支撐、半導體生態體系、人才流動機制與資本支出結構等角度，研判當前全球半導體供應鏈中出現的“去台化”趨勢，論證該趨勢的不可逆性；指出美國所推行的“去台化”戰略遠非簡單的產能遷移，而是一場系統性重構，正逐步侵蝕台灣半導體產業的發展根基。



台灣彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤發表《兩岸AI戰略的合作發展：技術創新與產業重組》一文。文章指出， 人工智能（AI）技術作為第四次工業革命的核心驅動力，已然成為二十一世紀國際競爭的戰略制高點與國家實力的重要標誌。在全球AI發展格局日趨複雜的時代背景下，兩岸在人工智能領域展現出深度的經濟相互依存關係。中國大陸憑藉舉國體制之優勢、龐大市場規模與豐富數據資源，在AI應用領域迅速崛起為全球領導者；台灣則依託其在半導體製造業的絕對技術優勢與完整產業鏈，在全球AI 硬件生態系統中確立了不可替代的戰略樞紐地位。本文採用政治經濟學之理論框架，結合比較制度分析與產業組織理論，系統考察兩岸AI發展戰略的演進邏輯、實施機制與互動態勢。研究發現，兩岸AI發展呈現出鮮明的差異化特徵，對兩岸AI合作關係的未來走向產生深刻而持久之影響。本文論證，兩岸AI 關係必須在技術創新合作與產業重組、經濟相互依存與政治風險管控、區域產業整合與全球供應鏈之間尋求動態平衡，以實現互利共贏的可持續發展路徑。

