中國駐日大使就高市涉華錯誤言行提出嚴正交涉

中評社北京11月15日電／中國駐日本大使吳江浩14日奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。



吳江浩表示，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅線，進行武力威脅，發出戰爭叫囂，且拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，完全是誤判形勢、不自量力。有關言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎。中方對此強烈憤慨、絕不容忍，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。



吳江浩指出，台灣是中國的台灣。台灣問題是中國核心利益中的核心。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。中國終將統一，也必然統一。日本當政者叫囂武力介入台海事務，赤裸裸挑戰中方核心利益，是在主動綁上分裂中國的戰車，將把自己引向不歸歧途。



吳江浩強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義曾多次以所謂“存亡危機”為由發動對外侵略，最終遭到可恥失敗。我們要正告日方，今天的中國早已不是當年的中國，如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！中方強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。