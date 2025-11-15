商務部：望荷方切實展現與中方真誠合作的意願

中評社北京11月15日電／中國商務部新聞發言人11月14日就荷蘭經濟大臣卡雷曼斯就安世半導體問題表態答記者問時表示，中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。希望荷方切實展現與中方真誠合作的意願，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案。



有記者問：荷蘭經濟大臣卡雷曼斯11月13日接受英國《衛報》採訪，談及安世半導體問題，稱“即使事後來看，仍會作出同樣的決定”“這給各國領導人都是一個警示”。請問商務部對此有何評論？商務部新聞發言人對此作出回應。



發言人說，中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿。這場半導體供應鏈危機帶給全世界的深刻教訓是，不能強行用行政手段不當干預企業經營。在荷蘭政府9月30日發佈行政令以及10月8日荷企業法庭作出錯誤判決之前，全球半導體產供鏈是穩定和安全的。但荷方強行不當干預，並託管一個100%控股的私營企業99%的股份，這種違背契約精神、不明智衝動的行徑一石激起千層浪，才是造成全球半導體產供鏈動蕩和混亂的惡源。



發言人指出，採訪顯示，僅僅憑藉某些人去大臣辦公室談話，就引用冷戰時期制定但從未啟用的《貨物可用性法案》，匆忙出台部長行政令，並推動法院在極短時間內作出裁決。這種做法既是輕率之舉，更是荒唐至極。荷蘭是崇尚法治的國家，但在該事件中，荷方一些人既未嚴格履行法律程序，也沒有保護外資企業的正當權益，就強行託管一家中國上市企業全資子公司的股份，已嚴重損害荷蘭的營商環境和政府公信力。



發言人表示，中方一直本著負責任的態度，採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免，盡最大努力恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。短期看，在中方努力下，半導體產供鏈危機有所緩解。但由於荷方所作所為，全球半導體產供鏈依然脆弱，形勢依然嚴峻。荷方置全球半導體產供鏈安全穩定於不顧，不僅沒有解決問題的實際行動，反而坐視安世（荷蘭）拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨，導致不少車企仍面臨斷供風險，將一家企業的內部矛盾升級成全球範圍半導體產供鏈的系統性風險。



發言人說，中方的立場和態度是一貫的。中方已同意荷方派員來華磋商，願與荷方一道，從維護全球半導體產供鏈安全穩定的大局出發，盡快解決當前危機。“但要強調的是，希望荷方帶著建設性方案來，而不是做做樣子、舊調重彈；奔著解決問題來，而不是創造新的問題和矛盾。希望荷方切實展現與中方真誠合作的意願，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案。”