特朗普指示司法部調查與愛潑斯坦關聯民主黨人

中評社北京11月15日電／美國總統特朗普14日指示司法部調查與已故富商愛潑斯坦關聯的民主黨人。



新華社報導，特朗普當天在社交媒體上發文稱，他已要求司法部及其下屬聯邦調查局調查愛潑斯坦與前總統比爾·克林頓、前財政部長拉里·薩默斯、職業社交網站領英聯合創始人里德·霍夫曼、摩根大通等人員和機構間的關係。



美國媒體認為，此舉旨在“對衝”日前民主黨人公佈涉特朗普的愛潑斯坦相關文件產生的影響。《紐約時報》報導指出，對於日前曝光的愛潑斯坦相關內容，特朗普的回應再次沿用了他在應對危機時的慣用策略：轉移焦點、指責他人或改變話題。他甚至會試圖把對手拉進這一場景中，然後自己離場。



12日，在美國眾議院結束長達54天休會、首次復會的當天，眾議院監督委員會的民主黨人率先公佈涉及特朗普的愛潑斯坦案相關文件。該委員會的共和黨人隨後公佈大量其餘文件作為“對衝”，並指認民主黨人“有意挑揀”。



共和黨方面堅稱特朗普無過錯，批評民主黨故意炒作愛潑斯坦案，以分散民眾對聯邦政府“停擺”的注意力。12日，由眾議院民主黨人主導、旨在逼迫全部愛潑斯坦案文件公開的請願正式湊齊票數，共和黨籍議長約翰遜已承諾下周就請願舉行全院表決。



愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。特朗普2024年競選總統期間承諾，上台後將公佈愛潑斯坦案相關文件。美國司法部和聯邦調查局7月7日發佈備忘錄，認定沒有可信證據表明愛潑斯坦掌握一份用於勒索知名人士的“客戶名單”、沒有證據表明愛潑斯坦死於謀殺，並表示今後不會發佈更多愛潑斯坦案文件。