洪秀柱批高市：台海的事，關你日本人什麼事？

中評社台北11月15日電／日本首相高市早苗日前在國會答詢時，針對“台灣有事”的發言，引發中國強烈不滿，雙方外交硝煙升溫。對此，國民黨前主席洪秀柱則針對此事表示，過去日本五十年在台殖民，“歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。”洪秀柱更指，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山。



中時新聞網報導，洪秀柱今日在臉書發文“台海的事，關你日本人什麼事？”洪秀柱表示，最近日本政壇有人又開始打“台灣有事、日本有事”的老調，而高市早苗在國會上把台海衝突與日本“存亡危機事態”掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入，這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣。



洪秀柱強調，“我們必須講清楚：台灣早不是日本殖民地”，她並指出過去日本五十年在台殖民，許多歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償，“如今卻還敢對台海問題指手畫腳？這不是『關心』，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉。”



此外，洪秀柱也提及日本前首相石破茂，並認為石破茂才是講出日本應有的分寸，“他（石破茂）公開提醒：歷屆日本政府一向避免預設『台海若有狀況，日本就會如何行動』，因為那是踩過界、升高緊張的危險一步。”



洪秀柱也指，高市早苗完全反其道而行，甚至在國會上妄談“美軍介入”、“武力攻擊”、“集體自衛權”等情境，把台海局勢渲染得彷彿日本隨時準備以武力踏入，完全暴露其政治算計：拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。



洪秀柱重申，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山，“任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果衹有一個，必然失敗！”中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題。台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。