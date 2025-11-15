國民黨嗆：普發1萬看見民進黨的無恥

中評社台北11月15日電／普發1萬現金近日陸續入帳，先前不少民進黨委員跳出來反對，如今態度卻180度大轉彎。國民黨砲轟，普發1萬看見民進黨的無恥，揭露“為反而反”的嘴臉，開嗆“沒有最不要臉，只有更不要臉！”



中時新聞網報道，國民黨今（15）日在臉書發文指出，全民普發1萬現金正式上路，“當初是誰極力爭取？誰在強力杯葛？現在又是誰搶著收割？”並點出該政策看見民進黨的無恥，昔稱“大撒幣”，今當“收割機”。



國民黨提到，為了落實“還稅於民”，讓台灣應對美國關稅衝擊，緩解民眾可能面臨的生活壓力，國民黨極力爭取普發1萬元現金，並成功推動預算在“立法院”三讀通過。然而過程中，民進黨卻是以賴清德為首，府、院、黨一路反對。



國民黨接著點名民進黨當時反對的人，包括賴清德稱“拿錢發給大家，沒有必要”、認同“1萬元買菜就沒了”。“行政院長”卓榮泰說“1萬只能買遙控飛機、冰箱”、“普發現金‘違憲′、債留子孫”。沈伯洋指“普發1萬是共產黨的招”，先窮台，再統一。吳思瑤稱“花你我的錢在‘政策買票’”。



國民黨砲轟，當時民進黨集體嘲諷普發現金1萬元，踐踏人民的期待，如今卻大言不慚宣傳“是民進黨政府發的”，更動員民意代表服務處掛上“便民服務站”，認為這不但是民進黨標準的認知作戰，更向全民證明：民進黨沒有最不要臉，只有更不要臉！



國民黨疑惑，這樣凡事以政治利益為依歸，擅長顛倒是非的執政黨，要台灣人民如何能夠信賴？並呼籲民進黨，“與其全黨把心思用來無恥收割，不如好好聽見人民的心聲，針對內政民生議題，提出負責任的解方”，才能幫助台灣應對海內外政經變局的挑戰。