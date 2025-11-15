馬英九批高市“躁進”：兩岸問題不能假手外國

中評社台北11月15日電／針對日本首相高市早苗7日在國會備詢時暗示台灣有事時，自衛隊或可介入台海。馬英九15日發聲，表示對高市早苗的躁進言行“深感憂心”。“兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。”



高市早苗日前表態，若“台灣有事”伴隨對方使用武力，可能構成“存亡危機事態”，依法日本自衛隊可行使集體自衛權。引發中國強烈不滿。



中時新聞網報道，馬英九指出，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用“集體自衛權”，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，我深感憂心，必須講幾句話。



馬英九表示，第一，不同於過去日本首相對台海問題的謹慎，高市早苗發表“台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海言論，在日本內部即有不同看法。前首相石破茂在廣播節目受訪，就對高市斷言提出警示，認為“不該下定論”，指出歷來日本政府在台海問題上，要更加慎重。



馬再說，第二，高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。今年是對日抗戰勝利暨台灣光復八十週年，當年中華民族因日本侵略的傷痛尚未平復，在此敏感時刻，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，更加觸動了中國大陸內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益。



馬英九表示，第三，高市早苗也錯誤引用了“集體自衛權”的概念。在美日安保架構下，所謂日本“存亡危機事態”，必須與美國先商議，顯然高市早苗並未與美方溝通。也因此她此番爭議言論，美國並未支持，美國國務院僅重申反對片面改變現狀，美國總統特朗普甚至說“我們的盟友不一定是我們的朋友”。

