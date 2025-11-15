賴稱關稅談判無涉及匯率　藍委轟2次公然說謊

中評社台北11月15日電／台“央行”昨晚發布“台美匯率議題聯合聲明”，內容達成共識雙方承諾不操縱匯率，干預匯市以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預，有干預須主動公布。對此，國民黨“立委”賴士葆砲轟“賴清德2次公然說謊”，到底是要隱瞞什麼貢品？



賴清德今年5月5日以錄影方式發表“5點談話”，澄清匯率不實傳言，強調台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。10月21日出席台中國際會展中心出席“TiTExIHT台灣國際五金工具博覽會x五金工業展”，提到匯率變動部分，再度重申台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率。



中時新聞網報導，賴士葆今天在臉書發文指，5月、10月賴清德2次親上火線說“關稅談判沒有涉及匯率”，不料昨晚美國發布台美匯率聯合聲明，讓他覺得十分諷刺，痛批：“‘總統′不惜不顧身份2次公然對‘全國′說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？”



賴士葆提到，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般聯合聲明，好奇“央行”未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？



貼文一出，引來網友議論紛紛，“好瞎！”、“只要‘說謊治國′，人民很無奈，請托‘立委′們把關”、“賴神呀賴神？‘治國′無方加施政無能！難道你只會打嘴炮和說謊嗎？”、“聽到這感覺真的不愉快！開船的人，要把我們帶去那？且人民還不能夠反抗？”、“外行人什麼都不懂，都見不到人，跟誰談？談什麼？也不知道，去丟台灣人的臉！”