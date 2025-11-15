航母逼近　美委高壓態勢會否升級為區域戰爭？

中評社北京11月15日電／當地時間11月14日，知情人士消息稱，美國總統特朗普正在權衡對委內瑞拉採取軍事行動，美軍在相關區域已進入可隨時執行攻擊命令的準備狀態。《華盛頓郵報》報導，白宮內部過去數日一直在評估“如何、何時”可能對委內瑞拉採取打擊，但截至目前特朗普尚未作出最終決定。



央視新聞報導，與此同時，美軍“傑拉爾德·R·福特”號率領的航母打擊群已在美國南方司令部責任區活動，將於數日內駛入委內瑞拉近海，飛行員被曝正在研究委內瑞拉防空體系。委內瑞拉方面則宣布動員約20萬人，進行戰備部署，委防長聲明“將採取一切必要行動捍衛國家主權”。



隨著“福特”號航母的逼近以及軍事選項的浮出水面，美委雙方多年積累的矛盾再度被推至區域政治的前台。為何積怨難消？這一高壓態勢又會否升級為區域戰爭？



從短暫緩和到快速逆轉 政治信任坍塌



過去幾年，美國和委內瑞拉關係曾一度出現短暫緩和。2023年秋，馬杜羅政府與反對派在巴巴多斯達成協議，承諾在總統選舉中改善競爭環境；美國據此部分放鬆了對委內瑞拉石油和礦業領域的制裁。此後，美國能源企業恢復了在委內瑞拉的有限運作，雙方在移民、經濟與人道議題上也開展過有限溝通。



但緩和並未持續太久。2024年初，委內瑞拉最高法院維持對主要反對派領袖的參政禁令，使得反對派無法推舉其最具競爭力的候選人參選。美國隨後即重新收緊對委內瑞拉的能源制裁，並多次表達對委內瑞拉選舉程序公正性與透明度的擔憂。此後，兩國政治互信迅速坍塌，美國重新回到了以制裁與外交施壓為主的對委政策路徑。

