新華社：什麼樣的“毒土”長什麼樣的“毒苗”

中評社北京11月15日電／新華社發表評論文章指出，什麼樣的土，長什麼樣的苗。有毒的土壤，必然長出有毒的“苗”。



近日，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，進行武力威脅，發出戰爭叫囂。在中方一再提出嚴正交涉後，高市拒不承認錯誤，拒不收回謬論，拒不消除惡劣影響，更證明其涉台“狂言”並非一時失言，而是其蓄謀已久的公然叫囂。



高市上台不到一個月，就在歷史認知、台灣問題、軍事安保、對外關係等領域興風作浪，這並非偶然，而是其紮根的土壤使然。



其一，歷史修正主義“毒土”。高市步入政壇以來，就以歷史修正主義“旗手”揚名。質疑“村山談話”，否認南京大屠殺，參拜靖國神社……在此歪曲歷史認知的延長線上，高市對台灣問題背後沉重的中日近代慘痛歷史無感，對日本在台灣殖民統治期間犯下的纍纍罪行無感，對14億中國人民對台灣問題不容外力插手的決心無感。



其二，對台殖民情結“毒土”。高市之前多次竄訪台灣，與島內“台獨”勢力勾肩搭背，為後者打“日本牌”牽線搭橋。高市上台後，以日本跨黨派議員聯盟“日華議員懇談會”核心成員為“選才庫”，在自民黨高層和內閣安排多名“親台派”心腹出任要職。不出所料，高市一上來就頻頻在台灣問題上搞小動作，如安排“台獨”分子領受日本皇室勛章，以至此番公然以武力威脅為島內“台獨”勢力張目。



其三，軍國主義幽靈“毒土”。高市上台前，與一幫鼓噪恢復“大日本帝國輝煌”的日本極右勢力打得火熱，被這些沉浸于帝國舊夢的歷史復辟主義者視為“最理想的首相人選”。高市對此心領神會，一上台就大打“軍事安保牌”，拋出一連串激進的擴軍政策設想，包括超常規增加軍費、全面解除武器出口限制、大力提升日本先發制人攻擊能力等。15日，日本媒體曝出，高市已指示自民黨啟動討論修改“無核三原則”，聲稱日本亟需強化美國“核保護傘”提供的遏制力。作為唯一曾遭美國原子彈轟炸的國家，高市為實現其“軍事大國夢”簡直“太拼了”。



其四，錯誤對華認知“毒土”。這些年，日本政壇有一股“妖風”，一些政客缺乏最基本的對華認知，遺忘日本侵華歷史帶來的沉痛教訓，罔顧中日邦交正常化以來日方作出的種種政治承諾，無視中國發展給包括日本在內的國際社會帶來的蓬勃活力，動不動就鼓噪“中國威脅論”，把對華“強硬”當成廉價的拉票手段、當成鞏固支持陣營的政治投機工具。率先鼓吹“台灣有事就是日本有事”的安倍晉三、麻生太郎是這樣，以安倍衣缽傳人自詡的高市更是這樣。



日本當政者此番完全誤判形勢、不自量力，如果執迷不悟，甚至繼續張牙舞爪，必將遭到中方迎頭痛擊。