解放軍報：日本膽敢武力介入台海必遭迎頭痛擊

中評社北京11月15日電／解放軍報發表文章指出，日本首相高市早苗日前在國會答辯時，公然宣稱“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海局勢。這一涉台露骨挑釁言論，嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，侵犯中國主權，是對國際正義的踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。其用心極其險惡，性質極其惡劣，影響極其嚴重，後果極其危險。中國政府、中國人民和中國軍隊對此強烈憤慨、堅決反對。日方必須立即糾正，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。



中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復、回歸中國，是抗戰勝利的重要成果，也是二戰後國際秩序的重要組成部分，具有堅如磐石的法理基礎。台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。



然而，高市早苗剛剛成為日本首相，就口無遮攔、妄言挑釁，成為1945年日本戰敗以來，首個在正式場合鼓吹所謂“台灣有事就是日本有事”的日本領導人。高市早苗無視毋庸置疑的歷史與現實，試圖將中國台灣和日本所謂的“安全利益”進行綁定，暴露了其對歷史和現實的無知，是日本右翼妄圖武力介入台灣野心的流露，無異於對中國發出武力威脅。



一段時間以來，日本推動防衛戰略發生質變，在強軍擴武危險道路上疾行狂飆，正加速成為不受和平憲法約束的“能戰國家”。伴隨著修改“安保三文件”、大力發展進攻性武器、將防衛費占國內生產總值的比重急速提升至2%等動作，日本正在成為破壞地區和平穩定的重大風險源。80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者。80年後的今天，如日方錯判形勢，膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！我們將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

