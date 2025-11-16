中評現場：何詩蓓奪全運會女子100自冠軍

有香港“飛魚”之稱的何詩蓓（中評社 盧哲攝） 中評社深圳11月16日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會游泳項目女子100米自由泳決賽15日晚在廣東省深圳市舉行。有香港“飛魚”之稱的何詩蓓以52秒89的成績奪冠。這也是香港隊的第二枚游泳金牌。山東隊楊浚瑄以53秒55獲銀牌，銅牌則為江西隊程玉潔，成績是53秒65。



首次參加全運會的何詩蓓是現時該項目的亞洲紀錄保持者。她13日在全運會200米自由泳決賽游出1分54秒85的好成績，獲得其生涯首面全運金牌，也打破了香港游泳隊在全運會無金的歷史。



何詩蓓14日一早參加100米自由泳初賽。據悉，賽事原本有58名泳手報名，先分成6組決出16個半決賽名單，但實際最終衹有45人出賽，“亞洲蝶後”張雨霏聯及早前200自決賽的6位泳手選擇“DNS”（Did Not Start）。14日晚，女子100米自由泳半決賽舉行，何詩蓓取得小組及總成績第一，以“全場最快”順利晉身決賽。



15日晚在深圳大運中心游泳館舉行的女子100米自由泳決賽中，何詩蓓一出場就獲得喝彩歡呼。何詩蓓排在第四道出戰，她在賽程中一路領先，首50米以25秒51率先轉池，第二個50米保持優勢，最終以52秒89、大約半個身位的優勢首名觸池。這是她在本屆全運會斬獲的第二枚金牌，也是香港隊的第二枚游泳金牌，創造香港游泳新歷史。何詩蓓還成為港隊全運會史上首位在同一屆收穫兩金的港將。



何詩蓓16日將參加女子50米自由泳以及50米蛙泳的兩場預賽。