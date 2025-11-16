特寫：勇奪兩金創歷史 何詩蓓笑稱無暇興奮

賽後記者會（中評社 盧哲攝） 中評社深圳11月16日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會游泳項目女子100米自由泳決賽15日晚在廣東省深圳市舉行。有香港“飛魚”之稱的何詩蓓以52秒89的成績奪冠。雖然還有賽項未完成，但何詩蓓至今已為香港隊創造了多項歷史。不過，談及首次參加全運會就收穫頗豐的感受，何詩蓓笑稱因專注賽程“還沒有時間興奮”。



何詩蓓是首次參加全運會。她13日在全運會200米自由泳決賽游出1分54秒85的好成績，獲得其生涯首面全運金牌，也打破了香港游泳隊在全運會無金的歷史。女子100米自由泳是何詩蓓在本屆全運會斬獲的第二枚金牌，也是香港隊的第二枚游泳金牌，創造香港游泳新歷史。何詩蓓還成為港隊全運會史上首位在同一屆收穫兩金的港將。



在賽後記者會上，何詩蓓說，對自己的成績感到滿意。“賽前我對自己的表現沒有太多期待，主要是看自己能游多快，專注於過去幾個月一直在努力的細節。52秒對我來說是一個相當不錯的成績。我很享受比賽緊張刺激的感覺，對我來說不僅是一次檢驗自我的機會，更是一次難得的鍛煉和成長，能清楚地看到自己的不足之處，從而有針對性地改進。”



因背傷一度遠離國際泳壇超過五個月，此次復出即在大型賽事連奪兩金，何詩蓓坦言來之不易：“過去一年訓練起伏不定，又有傷在身，訓練並不規律。”但付出是有收穫的，何詩蓓說，如果要跟過去的自己說一句話，自己會說：“或許在遇到困難的時候，會覺得很辛苦，見不到希望，但終有一日會走出困境，一切都是值得的。”



何詩蓓還說，現場觀眾的支持讓她倍感溫暖和鼓舞。“每次在賽場上聽到大家為我加油呐喊，我都非常感激，並且更加有動力。”