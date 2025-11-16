胡志勇：美試圖強化與中亞五國機制抗銜中俄

中評社香港11月16日（評論員 胡志勇）近日，美國特朗普政府舉行了美國與中亞五國領導人（“C5+1”）峰會，以加強與該地區國家的戰略夥伴關係。“能源安全、資源獲取和對抗中國影響”成為此次峰會的核心議程。特朗普政府這種“交易型外交”，徹底摒棄了意識形態議程，反映了特朗普務實主義地緣經濟目標，標誌著美國正在加速將其地緣經濟觸角伸入中亞最核心的戰略資源部門，意圖從供應鏈上游鎖定“非中國”來源，壓縮中俄戰略空間，以服務其“對抗中國影響”的整體佈局。



很顯然，特朗普2.0版 “C5+1”機制的戰略目的既要針對俄羅斯，又要利用中亞五國的礦產資源，在中亞構建美國的稀土、鎢等關鍵礦產供應鏈，以減少和擺脫美國對中國關鍵礦產的依賴。美國試圖通過技術、數字和人工智能合作增強在中亞的經濟存在，同時推動礦產資源開發，以平衡中國主導的“中國-中亞自貿區”計劃。



更為重要的是，在中美競爭背景下，美國積極通過“C5+1”峰會強化與中亞國家的雙邊關係，尋求在該地區與中俄的制衡。特朗普積極利用中亞國家來制衡中、俄兩國，精准打擊中、俄戰略利益；美國正試圖通過輸出技術和標準，在中亞塑造親西方的數字生態體系。此舉將長遠影響中國企業在中亞拓展數字業務的空間，並衝擊中國以技術援助凝聚地緣關係的努力。中亞國家既加強與中國的經濟合作，又通過“C5+1”機制深化與美國的技術和資源合作。事實上蘊含了中亞國家利用美國跟中俄討價還價，以牽制中、俄兩國的戰略考量與算計，這種平衡外交正在中亞地區蔓延。

