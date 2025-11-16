加沙地帶遭遇強降雨　民眾缺乏禦寒物資

中評社香港11月16日電／巴勒斯坦加沙地帶連日來遭遇強降雨，截至15日降雨仍在持續。當地民眾飽受積水和寒冷之苦，普遍缺乏禦寒必要物資。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員菲利普·拉扎里尼15日在社交媒體上說，加沙地帶眼下寒冷潮濕，流離失所者面臨嚴冬，卻缺乏抵禦雨水和寒冷的必需物資，民眾亟需更多避難物資。



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒14日告訴新華社記者，“開裂、破敗的房屋隨時可能坍塌，數以千計流離失所者的帳篷已被損毀”，然而，救助資源極其有限。



自13日夜間起，加沙地帶遭遇入冬以來第一場降雨，雨勢多次間歇性增強，引發洪澇災害。一些難民居住的帳篷營地被淹。



現年45歲的艾哈邁德·哈提卜是加沙地帶南部城市汗尤尼斯一名店主。他對記者說，暴雨摧毀了他的家當，自己和5個孩子找不到乾燥的棲身之所。街道上，積水和泥漿使車輛難以通行，救助工作受阻，居民只能獨自應對災害。



阿邁勒·阿布·哈桑和她的四個孩子因衝突流離失所，現住在加沙地帶北部加沙城一頂帳篷里。她接受記者採訪時說，他們遭遇澇災，地面和僅有的家當都被浸泡。“整個晚上我都在努力排掉湧入帳篷的雨水，不停挪動孩子的位置……但一切努力都沒用，雨水從四面八方滲入，被褥全濕透了。孩子們又冷又怕，哭個不停。”



她問道：“試想，當寒冬真正來臨，在停火和重建都沒有進展的情況下，會發生什麼？”