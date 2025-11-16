黎巴嫩將就以色列越界建牆向聯合國安理會申訴

中評社香港11月16日電／黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩15日要求，就以色列沿黎南部邊境修建的混凝土牆越過黎以臨時邊界“藍線”，向聯合國安理會提出緊急申訴。



新華社報導，根據黎巴嫩總統府發佈的聲明，奧恩指示外交與僑民事務部長優素福·拉吉，要求黎常駐聯合國代表團就以色列國防軍修建牆體超出聯合國2000年劃定的“藍線”，向安理會提出緊急申訴。



奧恩表示，申訴應附上聯合國機構相關聲明，以駁斥以方否認越界的說法，並確認牆體已妨礙黎南部居民進入黎領土。



聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）14日發表聲明說，維和人員10月對以軍在黎南部邊境亞龍村西南方向修建的混凝土牆進行測繪。結果顯示，這段牆體已越過“藍線”，阻礙黎當地居民進入逾4000平方米的黎領土。聯黎部隊已將測繪結果通知以軍，並要求拆除牆體。11月，維和人員在亞龍村東南方向又發現以軍新建牆體，測繪結果顯示部分牆體再次越過“藍線”。



10月底，奧恩公開表示，為結束以色列對黎南部的佔領，黎方做好了與以方談判準備，但以方繼續用襲擊回應談判，缺乏和談誠意。11月3日，奧恩再次呼籲與以色列進行外交談判。11月6日，黎巴嫩真主黨發表公開信，勸誡奧恩等黎政要不要“陷入與以色列談判的陷阱”，稱此類對話對黎主權構成“生存威脅”。