朱雨玲：我與孫穎莎是“矛與盾的碰撞”

中評社香港11月16日電／15日，第十五屆全運會乒乓球女單半決賽中，“世界第一”孫穎莎4:1戰勝“前世界第一”朱雨玲，挺進決賽。賽後，孫穎莎說要向朱雨玲學習，朱雨玲說與孫穎莎是“矛與盾的碰撞”。



“整場比賽，我倆都發揮得很棒。”孫穎莎說，“玲姐復出以來，我是第一次跟她交手。她的世界排名從沒有，一路飆升到前六，這次全運會又打到前四，競技狀態和能力表現都很棒。”



新華社報導，孫穎莎沒有吝嗇對朱雨玲的讚美：“她有很多優點值得我們年輕隊員學習，比如閱讀比賽的能力強、前三板的轉換非常快。”



朱雨玲笑著說：“上一次跟她比也是五六年前了，現在她的打法風格已經升級。”她形容當天的比賽是“矛與盾的碰撞”。“我可能偏穩健，她肯定偏兇狠。事實上，大家也看到了，我的這種打法可以暫時領先，但不足以拿下比賽，這是我本場比賽收穫到的地方。”朱雨玲說，“我希望能經常跟莎莎打比賽，如果可以，說明我一定打得還不錯，才能走到她的面前。”



對於16日與陳夢的銅牌爭奪戰，朱雨玲感慨道：“我和夢夢都是第五屆全運會了，一生當中不知還有沒有機會再一起參賽，還能不能出現在銅牌戰或四強對壘中。我想，這場比賽已無關輸贏，鏡頭會替我們記錄下一切。”