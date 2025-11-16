【
大
中
小
】 【
打 印
】
敘利亞中部一咖啡廳遭槍擊致多人死傷
http://www.CRNTT.com
2025-11-16 11:21:56
中評社香港11月16日電／敘利亞國家通訊社15日援引敘政權內政部門消息報導，該國中部霍姆斯省西部鄉村的一家咖啡廳當晚發生無差別槍擊事件，造成兩人死亡、多人受傷。
新華社援引報導，槍手身份不明。敘政權內政部門已啟動必要程序，封鎖現場，調查事件經過，對行凶者展開抓捕，以確保公共安全。
近期，敘利亞安全局勢不穩。首都大馬士革14日晚遭到兩枚來源不明的“喀秋莎”火箭彈襲擊，造成多名平民受傷及財產損失。不久前，敘政權在全國範圍內展開針對極端組織“伊斯蘭國”殘餘勢力的反恐行動，逮捕70多名嫌疑人。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
不尋常！敘利亞首都遭火箭彈襲擊
(2025-11-15 16:44:05)
不尋常！敘利亞首都遭火箭彈襲擊
(2025-11-15 13:16:22)
敘利亞首都遭不明來源火箭彈襲擊 多人受傷
(2025-11-15 12:45:00)
敘否認有關美國準備在敘首都建立軍事存在報導
(2025-11-07 10:23:18)
俄媒：俄羅斯軍機重返敘利亞空軍基地
(2025-11-01 10:26:01)
中國代表敦促敘利亞過渡政府履行反恐義務
(2025-10-23 12:01:57)
俄媒：俄敘討論修改軍事基地協議
(2025-10-21 10:26:52)
以軍稱在敘利亞南部展開針對性軍事行動
(2025-10-08 07:32:20)
敘利亞公布政局劇變後首次立法機構選舉結果
(2025-10-07 18:22:22)
敘利亞當局宣布恢復甦韋達省穩定的路線圖
(2025-09-17 12:40:55)