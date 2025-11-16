敘利亞中部一咖啡廳遭槍擊致多人死傷

中評社香港11月16日電／敘利亞國家通訊社15日援引敘政權內政部門消息報導，該國中部霍姆斯省西部鄉村的一家咖啡廳當晚發生無差別槍擊事件，造成兩人死亡、多人受傷。



新華社援引報導，槍手身份不明。敘政權內政部門已啟動必要程序，封鎖現場，調查事件經過，對行凶者展開抓捕，以確保公共安全。



近期，敘利亞安全局勢不穩。首都大馬士革14日晚遭到兩枚來源不明的“喀秋莎”火箭彈襲擊，造成多名平民受傷及財產損失。不久前，敘政權在全國範圍內展開針對極端組織“伊斯蘭國”殘餘勢力的反恐行動，逮捕70多名嫌疑人。