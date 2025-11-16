與鄭麗文談藍白聯合治理？黃國昌：下周會面

中評社台北11月16日電／國民黨新任黨主席鄭麗文就任後，就2026大選“藍白合”等議題何時與民眾黨主席黃國昌會談，外界高度關注。黃國昌16日出席民眾黨在基隆舉辦的“聯合政府的理論與實踐系列論壇”表示，昨日雙方黨務主管已會面溝通細節，“跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行”。黃強調，論壇會全程公開，讓民眾瞭解國民黨及民眾黨未來在聯合治理的實踐，讓台灣更好的合作想法及方向。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌表示，鄭麗文當選後，民眾黨跟中國國民黨的黨中央，有很多好朋友都有密切的保持聯繫，“跟鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行”，昨天雙方黨務主管已會面，溝通場地、時間等具體細節，他相信很快會跟大家報告。



黃國昌強調，基本上會面將全程公開，讓大家知道民眾黨、國民黨未來在聯合治理，以及兩個黨針對讓台灣更好的合作上，彼此的一些想法，以及未來前進的方向。



媒體詢問，論壇是否會提及2026縣市首長、議員提名等議題？黃國昌回應，其實兩個政黨彼此之間的合作初衷都一樣的，就是讓台灣變得更好，讓台灣人過更好的生活。一開始可能比較重要的事情是，雙方對於在地方治理上面，彼此共同的願景、共同的想法，以及推動的改革政策，先從政策跟願景來著手。



黃國昌說，在選舉的合作上面，民眾黨一直保持最大的誠意跟善意，兩黨其實各自有各自的提名、徵召作業，彼此之間他相信如果要進一步談選舉上面的合作，需要有相當的耐心、誠意跟善意，如果雙方都是保持相同的態度，在時程上面民眾黨也希望能夠順利推進。