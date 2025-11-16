探訪旅居澳大利亞的大熊貓“星秋”“怡蘭”

中評社香港11月16日電／“這是一種莫大的榮幸，更是友誼的象徵。”澳大利亞阿德萊德動物園園長查德·克里特爾日前對新華社記者表示，大熊貓已成為連接澳中兩國的橋梁，因為有了大熊貓，該動物園已成為分享大熊貓知識、增進兩國人民之間友誼的平台。



旅居阿德萊德動物園的“星秋”和“怡蘭”是南半球唯一一對大熊貓，自去年從中國啟程來到澳大利亞已快1年的時間。按協議約定，它們將在澳大利亞生活10年。



早晨，阿德萊德動物園一開門，大量遊客來到“星秋”和“怡蘭”的生活區。“星秋”和“怡蘭”慢悠悠地從臥室裡爬出來開始活動，憨態可掬的動作不時引來陣陣歡呼，遊客們用手機和相機興奮地記錄著它們的一舉一動，並與它們自拍。



“它們吃東西的樣子太有趣了！”來自悉尼的女孩賈絲明說。她的母親傑德告訴記者，賈絲明非常喜歡動物，但從未見過大熊貓，這次阿德萊德動物園之行，是專門為賈絲明準備的10歲生日禮物。“能夠親眼看到活生生的大熊貓，對我們來說很特別。”傑德說。



在阿德萊德動物園大熊貓管理員阿利婭·海沃德的眼中，“怡蘭”是個美麗的女孩，充滿好奇心，愛玩，喜歡挑戰；“星秋”是個活潑好動的男孩，愛

吃，喜歡穿過瀑布和爬樹。



海沃德和她的同事們一天非常忙碌，不僅要及時為“星秋”和“怡蘭”提供竹子、打掃生活區，還要與它們一起做訓練、觀察記錄它們的成長和健康狀態。“我們實際上還有一個日曆，用來記錄它們每天玩過哪些玩具，這樣可以確保它們每天都能拿到新玩具。”海沃德說。