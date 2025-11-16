陳茂波：首十個月訪港旅客4100萬人次

中評社香港11月16日電／香港財政司司長陳茂波在網誌表示，隨著香港經濟、金融市場表現暢旺，加上美國聯儲局啟動減息，樓市氣氛轉趨正面。多個經濟環節表現向好，訪港旅客數字在首十個月按年增加12%至4100萬人次，餐飲、零售業情況亦逐步改善，私人消費開支在第三季增速輕微加快，按年實質進一步上升至2.1%，反映本地市道逐漸恢復。基於整體經濟向好及市場的正向預測，可以預期將於星期二公布的勞工市場相關數據有望趨向穩定。



香港電台報導，陳茂波指出，本港經濟今年來持續向好，本地生產總值連續11個季度錄得按年增長，今年第三季經濟增長按年實質增幅擴大到3.8%，是超過一年半以來表現最好的一季。在息口趨降、中美貿易緊張局勢稍為緩和下，當局對第四季度的經濟表現審慎樂觀，因此向上修訂今年全年經濟增長預測至3.2%，高於原本2%至3%的預測水平，將會是疫情後連續第三年保持增長勢頭。



陳茂波說，展望明年，香港經濟可望繼續增長。國際機構普遍預期環球經濟明年將保持溫和擴張，當中內地以至亞洲整體經濟將繼續是重要引擎，加上最近貿易摩擦有所降溫，將支持本港的出口表現。雖然外圍仍有不確定因素，例如美國減息的步伐不明朗，環球貿易政策可能有變數等，在警惕風險的同時，當局亦會抓緊同時出現的戰略機遇。