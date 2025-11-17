學者評析釜山峰會 中美關係轉折點來了？

參與研討會的專家學者線上合影（圖源：主辦方提供） 中評社香港11月17日電（記者 郭至君）由澳門區域與戰略研究中心舉辦的主題為“釜山‘習特會’: 中美關係的轉折點？”的研討會日前在線召開，來自大洋兩岸的一流智庫、高校學者齊聚，探討前不久借由APEC峰會在韓國釜山舉行的“習特會”的影響以及中美關係的未來走向。研討會召集人、澳門區域與戰略研究中心主任王建偉致歡迎辭並擔任主持人。



作為開場，王建偉首先談及了他自己對本次“習特會”的觀察，他認為有四個落差：一是峰會取得的成果和輿論評價之間的落差；二是特朗普本人和其團隊成員對此次峰會的評價之間的落差；三是特朗普政府和美國主流媒體對此次峰會評價之間的落差；四是美國與其盟國對此次峰會評價之間的落差。“唯一落差較小的是中美高層對本次峰會的評價，從這個角度來講，可以說釜山峰會中美之間達成了最低限度的共識。”他說。王建偉也提出三個問題供在場學者們發表自身見解，一是釜山中美元首峰會能否穩定中美關係？中美關係是否進入了一個新階段？二是經過近一年的較量，中美對彼此的政策有沒有什麼變化？這些變化是戰略性的還是策略性的？三是特朗普任期剩下的三年裡面，中美關係會如何發展？是展現某種可預測性還是依然充滿不確定性？圍繞這些問題，與會學者發表了自己的看法。



中國人民大學重陽金融研究院院長王文首先表示，中美關係未來半年內還是可以期待的，待特朗普明年4月份訪華以後，兩國關係取決於是否能夠更多地達成更深度的一些利益上的交換和妥協。“這次釜山峰會確實如王毅外長所說，至少是一次標誌性的時刻，過去大概8年左右的時間，中美之間實際上出現了多輪的博弈，但美國並未能夠打倒中國，所以達成了一定的戰略平衡。進一步說，兩國能力對比的話，目前中國正在出現部分領域的超越，比如製造業、人工智能和軍事的部分領域，出現了趕超和接近美國的趨勢。因此從硬實力的角度來講，我覺得中美兩國之間正在出現某種層面上的威懾平衡，美國並不具有絕對的優勢，”他說。王文也指出，特朗普第二任期的國內政策目前看其實是相對成功的，而在中美關係層面上，兩國進入到一個相對平衡的新階段，如果說過去的5年是戰略相持期，那麼現在明顯就是處在了一個戰略相持期的後段。今後一段時間，中美戰略競爭會進入到一個常態化階段，中國社會和美國社會以及世界都會適應中美長期、持久的戰略競爭，所以中美兩國未來的十年甚至更長的一段時間要做好危機管控，警惕區域性的摩擦。中美相對平衡對等的時代正在到來，但中國不會接受G2的概念，總體來講對中美關係保持審慎樂觀。



談及台灣問題，王文表示，台灣問題的解決可能就在眼前，目前中國大陸的法理依據和社會氛圍都已經到達一定的程度，也許我們可能某一天突然間一覺醒來就發現這個問題已經解決了，不排除這樣的可能性。因為從硬實力角度來講，中國大陸一方具備這樣的實力，現在關鍵就是要考慮解決真正回歸以後的治理問題。

