教育部建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排

中評社香港11月16日電／中國教育部11月16日發布2025年第4號留學預警。



新華社報導，預警指出，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。