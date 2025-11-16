馬杜羅：美國在委鄰近海域軍演“不負責任”

中評社香港11月16日電／委內瑞拉總統馬杜羅15日說，美國聯合特立尼達和多巴哥（特多）在委內瑞拉附近海域舉行軍演“不負責任”。



新華社報導，馬杜羅在委內瑞拉北部米蘭達州舉行的活動上呼籲民眾以及政壇、軍隊和警察等各界力量動員起來，反對美國在委附近加勒比海海域部署軍艦和軍事威脅。他呼籲委東部包括玻利瓦爾州、莫納加斯州和安索阿特吉州等在內的六個地區舉行守夜活動和街頭遊行，以抗議美國和特多軍事演習。



特多外長索伯斯14日證實，美國海軍將再次同該國國防軍進行聯合軍事演習，演習時間將從16日持續至21日。



美海軍11日發佈公報稱，“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群已抵達拉美周邊水域，但未明確其具體位置。美國總統特朗普14日表示，關於對委內瑞拉採取的下一步行動，他已“某種程度上作出決定”，但不能公佈具體細節。



特多與委內瑞拉隔帕裡亞灣相望，海岸線間隔最近處僅約10公里。美軍導彈驅逐艦“格雷夫利”號10月26日至30日停靠特多首都西班牙港。其間，美國海軍陸戰隊第22遠征隊和特多國防軍將舉行聯合訓練。馬杜羅隨後發表講話說，委方已決定暫停推進同特多的天然氣合作協議，以回應特多為美國在加勒比地區所謂“緝毒”行動提供支持。