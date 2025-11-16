從“存亡危機”到“謀核”　高市要搞什麼事？

中評社北京11月16日電／日前，日本首相高市早苗在國會公然宣稱，“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海問題。這是日本戰敗以來，日本在任領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心。



央視新聞報導，所謂“存亡危機事態”指的是什麼？這一挑釁行為背後有何圖謀？高市的言論又在日本國內引發了怎樣的反對聲浪？



所謂“存亡危機事態”是什麼？



“存亡危機事態”下 日本可行使集體自衛權



所謂“存亡危機事態”，是日本前首相安倍晉三在十年前，強行通過新安保法案時炮製的一個法律概念。法案規定，在“存亡危機事態”之際，日本可行使集體自衛權。而所謂“存亡危機事態”的定義是：“與我國有密切關係的他國遭到武力攻擊，因此威脅到我國的生存，從根本上顛覆了我國國民的生命、自由和追求幸福的權利的明確的危險事態。”



行使集體自衛權，實際上超越了日本憲法第9條劃定的紅線，這是1972年日本政府就“集體自衛權和憲法關係”發表的正式立場。安倍內閣解禁集體自衛權的做法有違反憲法之嫌，也是迄今日本絕大多數憲法學者的共識。



評論認為，從本質上來說，新安保法案就是為了鬆綁日本憲法對日本擴軍和自衛隊海外行動的限制；而所謂“存亡危機事態”，則是為其真正突破軍事束縛的時機，提前備好“敘事”模式。

