有一種生活方式叫“陪你去跑馬拉松”

中評社香港11月16日電／當60歲的王勤華在2025鄭州馬拉松的賽道上奔跑時，他的老伴兒正在河南博物院裡領略中原悠久的歷史文化，“我跑一座城，她逛一座城，完美！”王勤華滿臉驕傲。



“這是我今年跑的第五個馬拉松，之前跑過香港、海南、天津、南京等地的馬拉松，下一站還要去曼谷跑，每次老伴兒都會跟著我。”王勤華說，這是他們退休之後找到的最快樂的生活方式。



新華社報導，王勤華夫婦倆15日從老家山東單縣來到鄭州，領取比賽物料後，在鄭州的地標“大玉米”前拍了合影，晚上還品嘗了河南燴面。



“我6年前開始跑步，原因是身體出了毛病，成了‘三高’人群，我便通過跑步來減重、降脂，兩年之後身體就好了。”王勤華說，他一周大概跑4次，一次4公里，“鍛煉要量力而行，就像跑馬拉松，不一定都跑完全程，畢竟年齡大了，能跑起來就行。”



作為中國田徑協會認證的A類賽事，2025鄭州馬拉松16日上午開跑，來自天南海北的約25000名跑者齊聚鄭州，用腳步丈量這座古都。



與王勤華一起奔跑的還有來自武漢的大學生儂慶蕊，她與在石家莊讀書的男友來了一場“雙向奔赴”。“鄭州剛好在這兩座城市的中點，我們周五就坐高鐵過來了。”儂慶蕊一邊說，一邊幫男友整理號碼牌。



在網上相戀，擁有共同的愛好——跑步，這對情侶已經是今年第三次通過馬拉松相聚在一起，攜手跑過的每一步、流下的每一滴汗水都是他們愛情的見證。



與儂慶蕊不同，鄭州跑友杜帥“背著”一大家人在奔跑，享受著另一種陪伴。杜帥比賽服的背後有8個大字，分別是他和7位至親名字的最後一個字，“我的爸媽、姐姐姐夫、妹妹妹夫，還有老婆和我，他們不跑馬拉松，我帶著‘他們’一起跑。”杜帥哈哈大笑。