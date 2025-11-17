中評現場：樊振東衛冕全運會乒乓球男單冠軍

上海隊選手樊振東在比賽中回球（中評社 袁曉麥攝） 中評社澳門11月17日電（記者 袁曉麥）隨著最後一球落地，澳門銀河綜藝館內掌聲雷動。11月16日，第十五屆全國運動會乒乓球男子單打項目迎來巔峰對決，奧運冠軍、上海隊選手樊振東以總比分4-1戰勝海南隊選手林詩棟 ，成功衛冕全運會男單冠軍。



本場男單決賽從一開始就看點十足。一邊是連續四屆闖入全運會男單決賽、志在衛冕的“東哥”樊振東，另一邊是承載著海南隊“全村的希望”、首次站上全運會決賽舞台的“小石頭”林詩棟。儘管在過往交手記錄上，樊振東以12勝2負占據優勢，但他賽前仍表示會“做好最困難的準備”，一展頂尖運動員的專注與謙遜。



比賽伊始，林詩棟率先發難，在首局一度以9-4領先。樊振東臨危不亂，憑借強大的心理素質和調整能力，打出一波連得7分的攻勢，以11-9逆轉取勝，占得先機。



第二局，林詩棟頂住壓力，在關鍵球上敢於出手，以11-8扳回一城，將大比分追平。但從第三局開始，比賽完全進入了樊振東的節奏。他以強勢的進攻壓制對手，分別以11-5、11-3和11-4連下三城，沒有再給年輕的林詩棟任何機會，最終以大比分4-1鎖定勝局。



巴黎奧運會後，樊振東遠赴德國參加乒乓球甲級聯賽，並於9月幫助新東家薩爾布呂肯隊贏下新賽季首勝。結束德甲賽事後他立即回國備戰全運會，成功將體能、心理、技術三線同步拉滿。



全運會男單冠軍，是中國乒乓球最難拿到的金牌之一。歷史上衹有乒壇名宿王濤和“雙圈大滿貫”馬龍曾兩度登頂。樊振東的衛冕成功，讓全運會男單“雙冠王”的傳奇名單從此添上了屬於他的名字，同時也將自己保持的現役乒乓球運動員全運金牌紀錄刷新至6枚。接下來，樊振東還將和“全面的”許昕共同領銜出戰乒乓球男團的爭奪。

