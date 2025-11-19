樊振東：戰勝自己是非常美妙的過程

樊振東出席十五運乒乓球男子單打賽後記者會並回答記者提問（中評社 袁曉麥攝） 中評社澳門11月19日電（記者 袁曉麥）11月16日，全運會乒乓球男子單打決賽在澳門收官。上海隊選手樊振東以總比分4:1戰勝海南對選手林詩棟，二度奪得冠軍。這是他個人第四屆全運會之旅中摘下的第六枚金牌，也是他在退出世界排名、遠赴德甲歸來後，交出的一份沉甸甸的答卷。



賽後的新聞發布會上，當被問及連續四屆闖入決賽的感受時，樊振東坦言自己此前並未意識到這一紀錄。他認為每一次能夠進入全運會決賽都非常不容易，“過程中自己也是遇到了很多困難，戰勝了很多困難，最後才能走進決賽。”他指出，對運動員而言，每一屆全運會都處於職業生涯完全不同的階段，“你的心態，你的技術狀態，各方面都會完全不一樣。”



對於本次比賽的表現，樊振東給予了自己肯定。他坦言，在這次單項比賽中，自己經歷了多場艱苦對決。“剛開始時面對比賽並不是特別的自如，與自己想象中還是有一些出入，但是慢慢地我覺得通過一場場比賽，能夠在比賽中更好地釋放自己，專注在比賽中。”半決賽淘汰當今世界第一王楚欽，決賽戰勝勢頭正猛的林詩棟，足以證明他的競技水平依舊處在巔峰。正如王楚欽賽後所言：“樊振東始終保持著世界第一的競技水準。”



從16歲初登全運舞台，到如今實現衛冕，樊振東早已是世界乒壇王者般的存在。但他自己，卻始終保持著一顆“衝擊者”的心。在樊振東看來，每一屆全運會都是在職業生涯完全不同的節點，包括心態、技術等各方面都完全不一樣，而這次的角色從衝擊者變成了衛冕者，他覺得自己的心態一直沒有變，“其實雙方都是衝擊者，之前的勝和負不會讓你1比0領先或0比1落後，每一次都是面對全新的比賽，需要盡量去戰勝自己，這是非常美妙的過程。”



談及未來目標，樊振東認為這是每個人都會思考的問題。“有的時候大家或者說自己也會習慣性地會把目標定得很大或者說很遠，我認為其實不管有多大或者多高的目標，都需要每一天或者說每一次的刻苦訓練戰勝困難，去累積、去克服自己才有可能做到。”



男單的征程已經結束，但樊振東的全運之旅仍在繼續。他表示：“希望在團體賽裡面能夠有好的表現，能夠幫助團隊走得更遠。我覺得這是自己又一次可以去嘗試戰勝自己，或者說克服困難的很好的機會。”