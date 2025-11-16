決裂！特朗普與一MAGA陣營幹將鬧掰

中評社北京11月16日電／美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林是總統特朗普“讓美國再次偉大”（MAGA）陣營的得力幹將。然而，兩人近日反目成仇。特朗普連日來對其展開言語攻擊，後者則於15日在社交媒體發文，譴責特朗普的“煽動和慫恿”令她面臨人身威脅。



新華社援引美聯社報導說，格林不是第一個招致特朗普怒火的國會議員，但兩人鬧掰是特朗普第二個任期內最引人注目的一場決裂。特朗普曾稱格林為“共和黨的明日之星”“真正的贏家”；格林則曾頭戴寫有 “特朗普什麼都對”字樣的紅色棒球帽，為特朗普的國會演講捧場。



然而，特朗普14日在社交媒體平台對格林展開言語攻擊，15日又給她取綽號，貶損她“開始腐爛”。



格林14日借社交媒體“回懟”，指責特朗普對她“進行攻擊並撒謊”。帖文所附截圖顯示，格林當天早些時候給特朗普發信息，要求公布已故美國富商傑弗里·愛潑斯坦所涉案件檔案。她說，特朗普正是因為這條信息“勃然大怒”。



格林是少數支持公開愛潑斯坦所涉案件檔案的共和黨議員之一。特朗普2024年競選總統期間承諾，上台後將公布愛潑斯坦案文件。然而，首批文件今年2月底公布時並無爆炸性新信息。美國司法部和聯邦調查局7月發布備忘錄，認定沒有可信證據表明愛潑斯坦掌握著一份用於勒索知名人士的“客戶名單”、沒有證據表明愛潑斯坦死於謀殺，並表示今後不會再發布更多愛潑斯坦案文件。



格林15日發帖說，由於特朗普的“煽動和慫恿”，她的人身安全面臨威脅。



按美聯社說法，格林與特朗普間關係緊張已有時日：特朗普上台後，格林曾有意在2026年美國國會中期選舉中角逐參議員席位，特朗普稱其“毫無勝算”；特朗普今年6月下令空襲伊朗核設施，引發來自MAGA陣營的不滿，格林同樣對這一做法予以批評；格林還指責特朗普政府應對國內物價高企不力……



特朗普兩次當選總統，其選民“基本盤”MAGA發揮重要作用。美國明年舉行國會中期選舉，MAGA的支持對共和黨選情而言同樣重要。美聯社報導，格林與特朗普的分道揚鑣預示著MAGA陣營在明年的中期選舉前或將出現更多裂痕。而就在本月早些時候，民主黨在紐約市長選舉以及弗吉尼亞州和新澤西州的州長選舉中均取得了勝利。