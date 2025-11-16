新華社：錯判時與勢，注定撞南牆

中評社北京11月16日電／新華社16日發表評論文章指出，剛剛成為日本首相不久的高市早苗，近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言。日前在國會答辯時，高市更是公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場和認知。



歷史已經反覆證明，錯判時與勢，注定撞南牆。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。值此特殊年份，日本本應從歷史中深刻汲取教訓，痛改前非，堅持走和平發展之路。然而，日本有些人不僅不反思軍國主義滔天罪行，還拋出一連串激進擴軍政策設想，甚至妄言武力介入鄰國內政，種種危險動向不能不令地區國家和國際社會高度警惕。



世界潮流，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡。今日之中國，早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興。80年前，中華民族能夠取得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利；今天，中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞“以台制華”，完全是螳臂當車、不自量力。



就在近期，我國第三艘航空母艦福建艦正式入列，神舟二十號航天員乘組返回任務取得圓滿成功。不久前的九三閱兵，人民軍隊的鋼鐵洪流和現代化面貌，更讓世界見證了中國的經濟實力、科技實力、綜合國力和捍衛和平的強大能力。



中國人民歷來愛好和平，但在事關國家主權和領土完整等核心利益的大是大非問題上，我們絕不會有任何妥協退讓，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊！



台灣是中國的台灣，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。如果有人還固守在軍國主義舊夢中，妄圖隻身阻擋中國實現完全統一的歷史洪流，其結局必然是在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。