女乒對決！王曼昱蟬聯全運會女單冠軍

黑龍江隊王曼昱在比賽中回球（中評社 袁曉麥攝） 中評社澳門11月17日電（記者 袁曉麥）11月16日，第十五屆全國運動會乒乓球女子單打決賽在山呼海嘯般的掌聲中落下帷幕。黑龍江隊名將王曼昱歷經六局苦戰，以4-2力克河北隊勁敵孫穎莎，蟬聯全運會乒乓球女子單打冠軍。



本場比賽也是王曼昱與孫穎莎繼四年前的陝西全運會後，二度在全運會決賽中相遇。兩人既是國家隊中並肩作戰的隊友，也是彼此最熟悉的對手。從巴黎奧運周期至今，她們幾乎包攬了各大國際賽事決賽的席位，每次相遇都火花四濺。



決賽伊始，雙方毫無保留，迅速展開對攻。孫穎莎率先發動，以11-7拿下首局。但王曼昱迅速調整，在第二局以11-8扳回一城。



比賽轉折點出現在第三局。王曼昱在8-10落後的絕境下，展現出強大的心理素質，連得4分以12-10逆轉取勝，吹響了反攻的號角。隨後，士氣大振的她乘勝追擊，以11-4的懸殊比分拿下第四局，將大比分改寫為3-1，手握冠軍點。



此時被逼入絕境的孫穎莎展現了世界第一的堅韌。第五局，她一度取得7-1的巨大領先。儘管王曼昱奮力追趕，但孫穎莎頂住壓力，在挽救了三個冠軍點後，以16-14的驚險比分扳回一局，將比賽懸念延續。



第六局賽況更是跌宕起伏。孫穎莎延續上一局的勢頭，開局便取得8-2的領先。就當觀眾都做好比賽將被拖入決勝局的準備時，王曼昱上演了一出精彩的反擊戰。她穩定心態，一分一分地追趕，連得8分反超比分，並最終以11-9鎖定勝局，結束了這場驚心動魄的對決。



四年前，王曼昱在這場“地表最難”的乒乓對決中脫穎而出，彼時，她以P卡選手的身份登上奧運會，幫助中國乒乓球隊拿下女團冠軍。四年後再次參加全運會，她已成長為國乒女隊領軍人物之一。這場勝利，更讓王曼昱成為繼焦志敏、鄧亞萍、張怡寧之後，第四位在全運會乒乓球女單項目上實現衛冕的傳奇運動員。



