起底高市早苗之禍：日本被首相拖入國家危機

10月21日，在日本東京，自民黨總裁高市早苗（中）在臨時國會眾議院首相指名選舉中勝出後起身致謝。（圖源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，“高市下台”“沒有資格當首相”“撤回言論並道歉”……15日晚，日本民眾在位於東京的首相官邸前抗議，手持標語、高呼口號，對日本首相高市早苗近期錯誤言行表達強烈不滿，要求高市辭職。



高市早苗近日發表涉台錯誤言論罔顧法理和歷史事實，一系列言行危害地區穩定、禍及日本自身。日本政界和輿論批評，高市作為首相把日本拖入“國家危機”，“罪責深重”。



個人邪念 右翼妄念



11月7日，日本國會眾議院預算委員會審議中，最大在野黨立憲民主黨眾議員岡田克也就所謂“台灣有事”在怎樣情況下構成“存亡危機事態”，追問高市。



高市最終回答：“如果使用戰艦並伴隨行使武力，無論怎麼想這都是有可能構成存亡危機事態的情況。”



按照日本國會2015年通過的新安保法，一旦發生“存亡危機事態”，日本就可以行使“集體自衛權”。



日本前首相石破茂說，高市此番言論幾乎等同於“台灣有事就是日本有事”。也就是說，如果台海出現衝突，日本就有可能軍事介入。



立憲民主黨黨首、日本前首相野田佳彥16日在黨內會議上批評高市涉台表態“言論越界，導致日中關係陷入非常嚴峻的局面，相當輕率”。



結合高市過往的言行來看，這番話從她口中說出並不令人意外。



高市能走到今天的位置，很大程度上是靠日本前首相安倍晉三提攜，有媒體把高市稱為安倍的“政治門生”。

