安理會將表決加沙問題草案　美以有分歧

這是10月29日在加沙城一處遭以色列軍隊空襲後的廢墟旁拍攝的巴勒斯坦兒童。（圖源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡16日重申，以方反對巴勒斯坦建國，必須解除巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的武裝。據以色列媒體報導，聯合國安理會將於17日就一份加沙問題決議草案進行表決，美國和以色列圍繞上述兩點分歧明顯。



根據以色列總理府16日發表的聲明，內塔尼亞胡當天在內閣會議上表態稱，以方反對“在約旦河以西任何土地上”建立巴勒斯坦國，這一立場始終未變。無論採取何種方式，加沙地帶必須實現非軍事化，哈馬斯必須解除武裝。



據《以色列時報》、公共廣播公司等以媒報導，準備提交表決的這份決議草案由美國和多個伊斯蘭國家支持，圍繞美方所提有關加沙地帶停火與重建的“20點計劃”第二階段，尋求安理會授權在加沙設立過渡機構、國際監督機構和“國際穩定部隊”。



決議草案提到，若巴勒斯坦民族權力機構進行改革，存在實現巴勒斯坦建國的可能。這一點引發以色列極右翼政客公開反對，並就此向內塔尼亞胡施壓。以媒報導，以方正抓緊游說美國等國，尋求修改草案有關條款或對其“注水”。



以色列13頻道電視台15日援引以方消息人士報導，由於在說服其他國家參與“國際穩定部隊”對加沙地帶實施非軍事化上存在困難，美國白宮正考慮放棄解除哈馬斯武裝的要求，轉向推動加沙重建。



能否進入第二階段談判尚存變數



本月10日，美國總統特朗普女婿庫什納在以色列與內塔尼亞胡討論了加沙停火第二階段的相關議題。另據俄羅斯克里姆林宮15日消息，俄總統普京與內塔尼亞胡通話，雙方討論了在加沙地帶執行停火協議、交換被扣押人員方面的進展等問題。

