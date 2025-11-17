候選人同台交鋒拚政綱　選委：體現良性競爭

選舉委員界別論壇氣氛熱烈，候選人展現良性競爭。（圖源：大公報） 中評社北京11月17日電／據大公網消息，由特區政府主辦的立法會“愛國者同心治港”選舉論壇，選舉委員會界別論壇昨日在伊利沙伯體育館舉行，現場氣氛熱烈，50位候選人同台闡述政綱，多位選委會委員接受《大公報》訪問時表示，50位候選人同台交鋒，讓選民直觀瞭解候選人的參選政綱與現場應變能力，真正實現了“以政綱論高低、以能力決勝負”的良性競爭。



沒有“舊人必當選”的定律



論壇上，候選人把握每分每秒展現個人抱負。港區全國人大代表馬逢國表示：“2分半鐘的發言內容充實精彩，每位候選人都充分發揮了自身專長與優勢，場內外的助選團隊也全力配合，讓整個選舉氣氛達到高潮。”他指出，周日仍有眾多選委踴躍出席論壇，這種積極參與的態度既是對選舉工作的莫大支持，更體現了港人對香港發展的深切關切。



對於本屆選舉生態，馬逢國強調其公平性與多元性尤為突出。不論是尋求連任的資深議員，還是首次參選的新面孔，都在同一平台上公平競爭，“沒有‘舊人必當選’的定律”。他認為，新參選人帶來的多元背景與專業視角是寶貴的新血液，年輕面孔的加入更實現了政治參與的傳承與接力，有助立法會注入新活力、拓展新思路。



港區全國人大代表鄺美雲指出，選舉論壇是選民瞭解候選人的重要平台，而立法會議員的履職需兼具專業素養與愛國擔當。“唯有精準且有能力的愛國者，才能切實肩負起治港責任。”她認為，論壇不僅讓選民直觀瞭解候選人的參選政綱與現場應變能力，更通過多元互動渠道，讓社會各界清晰感知候選人的關注重點與履職規劃。“除了今次的論壇，我們通過不同活動的多次接觸，能更全面地考察候選人的綜合素養。畢竟立法會議員的工作需要兼顧專業性與全面性，既要深耕專業領域，也要心系香港整體發展。”



全國政協委員胡劍江表示，作為選舉委員會委員，他深感選委會承擔著重要使命─既承擔提名與選舉立法會議員的職責，更搭建起候選人與市民的溝通橋梁。



“此次能系統性聽取50位候選人的政綱闡述，讓我們清晰看到各位參選人立足專業背景，提出的創科賦能、民生改善、社區服務等創新可行思路，真正實現了‘以政綱論高低、以能力決勝負’的良性競爭。”



這種深度溝通不僅幫助選委精準把握候選人立場，更讓廣大市民直觀瞭解誰能真正為香港市民整體福祉發聲。胡劍江認為，這為12月7日的投票提供了重要參考，“讓每一票都投得明明白白、擲地有聲”。