選委會界別論壇氣氛熱烈　展現優質民主

選舉委員會界別的選舉論壇昨日舉行，來自不同背景的50名候選人在論壇上聚焦多元議題。（圖源：大公報） 中評社北京11月17日電／據大公報報導，2025年立法會選舉將於12月7日舉行，特區政府由11日起主辦一連39場“愛國者同心治港”選舉論壇，其中選舉委員會界別論壇昨日下午舉行。這是候選人最多的界別，50名候選人來自不同背景，他們聚焦的議題多元，既包括醫療和教育等民生議題，也有人工智能（AI）和低空經濟等創科議題，以及航運和灣區融合等經濟議題。



他們表示，希望幫助香港更好融入國家發展大局，向世界展示香港魅力，落實深化改革，提升市民生活幸福感。逾1100位選委出席論壇，他們表示，論壇安排十分順暢，且氣氛熱烈，充分展現了優質民主的特色，讓選委充分瞭解候選人背景，選出最能代表自己的議員。＼大公報記者 義昊、吳俊宏



政制及內地事務局局長曾國衛表示，論壇整體安排暢順，50名候選人全部出席，顯示他們非常重視向選委介紹政綱的機會，有超過1100名選委出席論壇，反映他們非常重視今次選舉。候選人之間互動良好，充分顯示團結友好的選舉氛圍。



冀將民生民意帶入議會



不少候選人都有著多年服務社區的經驗，對於街坊訴求他們了然於心。他們表示，希望將民生和民意實實在在帶入議會，讓政策更貼地，合乎民意。如果成功當選將推動政府增加住房供應，實現市民“住得到、住得好”的期盼；為青年創造更多就業機會，提供上升渠道與空間。為應對人口老齡化，候選人們呼籲制定全面的安老與人口藍圖，為獨居長者、雙老家庭建立數據庫，優化社創計劃與樂齡科技，讓長者服務更貼合需求。對於緩解醫療負荷，候選人強調要調整醫療資源分配，並積極發展基層醫療。



創科發展同樣是不少候選人關注的議題。有候選人表示，在AI帶動行業轉型的大浪潮下，希望推動香港進一步發揮專業咨詢、高價服務的優勢，加強各行各業對科技的應用；有候選人表示將推動AI與教育融合發展，推進課程革新，面向下個世代培養具備數字素養能力的社會棟梁。

