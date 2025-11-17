參觀駐港部隊展覽館　七百大學生燃點家國情

中評社北京11月17日電／據大公報報導，香港大學、香港中文大學、香港科技大學等12所大學逾700名學生代表昨日（16日）走進解放軍駐港部隊展覽中心，參加升國旗儀式、參觀“夢起東方─中國夢.強軍夢.香江衛士”主題展覽、開展授課交流等活動，親身感受民族復興圖強的輝煌成就，深入瞭解人民軍隊不斷從勝利走向勝利的光輝歷程。



上午9時30分，伴隨著《義勇軍進行曲》激昂的旋律，鮮艶的五星紅旗冉冉升起，學生代表們整齊肅立、面向國旗高唱國歌。



升國旗儀式結束後，學生代表們在講解員的引導下，認真參觀了“夢起東方─中國夢.強軍夢.香江衛士”主題展覽。講解員細致入微的講解，圖文展板、文物實物、場景雕塑等生動呈現的中國共產黨百年奮鬥歷史、偉大祖國建設發展成就和人民軍隊輝煌戰鬥歷史，讓每一名參加活動的大學生受益匪淺。



參觀結束後，駐港部隊某部政治指導員王柳結合香港實際，圍繞中國共產黨領導東江縱隊港九獨立大隊和香港人民英勇抗擊日本侵略者的戰鬥歷史，與學生代表們進行了現場交流，引導大家認識愛國愛港、維護國家安全的重要意義。



學生代表：為民族偉大復興獻力



活動中，學生代表們還與駐港部隊官兵進行了深入交流，大家圍繞國家發展、擔當作為、歷練成長分享自身感悟。來自香港科技大學的曹襄雨濃表示，看到國旗在香港升起，其內心也產生了守護國旗、守護香港的強烈共鳴。



香港大學學生葉欣桐表示，港九獨立大隊和香港人民在抗戰期間的英勇事跡讓她深受感動和教育，激勵著她要珍惜歷史，不忘初心，為中華民族偉大復興貢獻力量。