大學生籲投票：選出為港謀福祉議員

中評社北京11月17日電／據大公報報導，2025年立法會換屆選舉的選舉論壇進行得如火如荼，不同地區的候選人面對不同議題的理性辯論，帶動選舉氣氛。將離開學府投身社會工作的三名大學生，對立法會選舉充滿期盼。



港大學生Carina是立法會選舉的首投族，她指大灣區發展藍圖已啟動，需要選出一班學識廣博、眼光遼闊的立法會議員為香港謀福祉；港大牙科學生陳錫坤指立法會修訂牙醫註冊條例草案，落實基層醫療健康藍圖，立法會工作與民生息息相關；恒大學生Blue樂見候選人多了新面孔，增添立法會活力。



三人決定把握機會，在選舉日投票，選出真正為香港服務的議員。



港大生“首投族”Carina：18歲當天便登記做了選民



首次投選立法會議員的大學生Carina，近日密切關注所屬選區候選人在論壇的表現，提起12月7日立法會選舉投票的大日子，她難掩興奮地說：“我是立法會選舉的首投族，可以為香港這個關鍵的立法機關第一次投票，我一定好好把握這個機會。”



“我18歲當天便上網找表格登記做選民。”Carina憶述踏入18歲那一天，她覺得正式成為香港一分子，因為自己的意見有被聽到的機會。在2023年區議會選舉，她把握機會投票選區議員。立法會換屆選舉投票在即，Carina將再次實現投票的願望。



陪媽媽投票 耳濡目染



Carina重視選舉、決意投票，原來與家庭教育有關。“讀小學三年級的時候，媽媽已帶著9歲的我去投票，我清楚記得去屋企附近的票站，要行經大斜坡，但媽媽堅持帶我去投票。還記得當時我坐在票站外，離遠望著媽媽，想起她之前跟我說過的投票程序，選一個可以幫到你的候選議員，蓋個印，這些童年記憶烙印在腦海中，到現在都很深刻。”

