以媒：安理會加沙問題表決在即　美以分歧明顯

中評社香港11月17日電／以色列總理內塔尼亞胡16日重申，以方反對巴勒斯坦建國，必須解除巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的武裝。據以色列媒體報導，聯合國安理會將於17日就一份加沙問題決議草案進行表決，美國和以色列圍繞上述兩點分歧明顯。



根據以色列總理府16日發表的聲明，內塔尼亞胡當天在內閣會議上表態稱，以方反對“在約旦河以西任何土地上”建立巴勒斯坦國，這一立場始終未變。無論採取何種方式，加沙地帶必須實現非軍事化，哈馬斯必須解除武裝。



據《以色列時報》、公共廣播公司等以媒報導，準備提交表決的這份決議草案由美國和多個伊斯蘭國家支持，圍繞美方所提有關加沙地帶停火與重建的“20點計劃”第二階段，尋求安理會授權在加沙設立過渡機構、國際監督機構和“國際穩定部隊”。



新華社報導，決議草案提到，若巴勒斯坦民族權力機構進行改革，存在實現巴勒斯坦建國的可能。這一點引發以色列極右翼政客公開反對，並就此向內塔尼亞胡施壓。以媒報導，以方正抓緊遊說美國等國，尋求修改草案有關條款或對其“注水”。



以色列13頻道電視台15日援引以方消息人士報導，由於在說服其他國家參與“國際穩定部隊”對加沙地帶實施非軍事化上存在困難，美國白宮正考慮放棄解除哈馬斯武裝的要求，轉向推動加沙重建。



加沙停火第一階段協議10月10日生效以來，以色列多次以哈馬斯違反停火協議為由發動襲擊，並無限期推遲開放對加沙地帶人道主義援助至關重要的拉法口岸，哈馬斯則否認以方指控。目前，以色列和哈馬斯能否以及何時進入停火第二階段談判尚存變數。