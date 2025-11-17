發展局房屋局籲選出為民發聲議員

為提高市民的參與度和投票意識，發展局在轄下設施放置宣傳品，加強推廣選舉信息。（圖源：大公報） 中評社北京11月17日電／據大公報報導，立法會選舉將於12月7日舉行，社會上的選舉氣氛越趨熾熱。發展局局長甯漢豪昨日（16日）於社交媒體發文，表示連日在不同場合作出投票呼籲，她特別呼籲工程界、建測規園及地產建造三個功能界別選民的業界持份者和部門同事，用好投票權選出與政府良性互動、積極推動土地樓宇發展和業界持續發展的議員。



甯漢豪強調，立法會對推動政府實現良政善治的重要性，期望大家善用手中選票，選出為社會服務、為市民發聲的立法會議員。



此外，為提高市民的參與度和投票意識，發展局轄下設施及處所，包括展城館、海濱場地、歷史建築等，均在顯眼位置懸掛大型宣傳橫額，加強推廣選舉信息。



何永賢訪公屋 派紀念品鼓勵投票



房屋局局長何永賢亦再展開第二波宣傳活動，本星期再到三條公共屋邨，包括九龍灣的坪石邨、啟業邨及大埔富蝶邨派發宣傳單張及紀念品，鼓勵居民於12月7日投票。何永賢昨日（16日）於社交平台發帖及影片，表示“幸福家族”和“票箱家族”強強聯手宣傳立法會選舉，緊隨局長及副局長一起派單張和紀念品，更與小朋友和長者一起宣傳，讓每個家庭由小朋友到老人家，都知道立法會選舉齊投票的重要性，並一起記住12月7日投票日的重要信息。