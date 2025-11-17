10場選舉論壇拚政綱拚實力爭支持

左圖：已舉行的十場地方選區論壇，候選人聚焦房屋、交通、青年發展等議題；右圖：立法會選舉將於十二月七日舉行，全港市民積極投票，選賢舉能，共同維護香港繁榮穩定。（圖源：大公報） 中評社北京11月17日電／據大公報報導，為加強市民與選民認識候選人，特區政府首次牽頭，舉辦共39場選舉論壇。其中10個地方選區的選舉論壇已經全部完成。大公文匯全媒體通過人工智能（AI）分析候選人發言和答問找出“高頻詞”，發現10場地方選區論壇突顯“有樓住、有車搭、有工開、養得起、看得起病”依然是社會最大公約數，房屋與交通繼續是市民最關心的兩大切身問題，同時亦獲得眾多候選人積極回應。\大公文匯全媒體記者 王俊傑



根據AI數據總結，十場論壇的“高頻詞”排名依次為房屋（如㓥房／簡約公屋／租置）、交通（如鐵路／幹線）、青年發展（如就業／創科／育才）、家庭友善（如生育／讬兒）以及醫療（如夜診／輪候／國產藥）。



香港島東 增加共享運動空間



另一方面，從AI數據結果反映，候選人關心的議題各具特色。以香港島東為例，該區擁有香港大球場等重要體育設施。有候選人明確支持將大球場改建為社區綜合體育中心，增設健身室、乒乓球室、羽毛球場等室內設施，紓緩港島東康樂設施長期爆滿、市民“租場難”的困境。亦有人提議引入市場化營運模式，增加共享運動空間，實現可持續發展。



香港島西 優化海濱長廊設施



而對於香港島西候選人而言，海濱長廊和海島經濟發展是重中之重。該選區既有南區漁港文化和離島區島嶼資源，還有作為小紅書網紅打卡熱點的中西區堅尼地城卑路乍灣海濱長廊。有候選人批評海濱長廊設施不夠人性化，又提倡劃分不同主題的分段。有人則期望，政府拆牆鬆綁，先打通後優化，增設跳島交通接駁等等。

