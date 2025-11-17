高市言論害台　台灣問題不容外部勢力干涉

中評社北京11月17日電／據新華社報導，日本首相高市早苗涉華錯誤言論持續引發台灣社會不滿與批判，島內各界人士表示，高市早苗赤裸裸的挑釁極為不智，危害渴望台海和平穩定的台灣民眾利益；台灣問題輪不到外國政客說三道四，誰要把台灣推向戰火邊緣，我們就要站出來大聲說：不准！



高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。



中國國民黨前主席馬英九日前表示，高市早苗介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義復辟的聯想。今年是抗戰勝利暨台灣光復80周年，當年中華民族因日本侵略的傷痛尚未平復，在此敏感時刻，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，這是極為不智的做法，衝擊渴望台海和平穩定的台灣民眾利益。



馬英九表示，兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸中國人有智慧也有能力和平解決彼此的分歧。對高市早苗的躁進言行，我們必須表達立場，這才是真正守護台灣民眾的利益。



中國國民黨前主席洪秀柱表示，高市早苗公然把台海衝突與日本“存亡危機事態”掛鈎，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。這種言論不僅是挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質。



洪秀柱表示，日本曾經殖民、壓迫、屠戮台灣人，台灣“慰安婦”的歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償，如今日本卻還敢對台海問題指手畫腳。這不是“關心”，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉。誰要把台灣推向戰火邊緣，我們就要站出來大聲說：不准！



台灣《觀察》雜誌發行人紀欣說，日據期間，台灣人民各種形式的抗日活動不曾停止。如今，有正義感的台灣人都會反對高市早苗的惡劣言論。



台灣時事評論員賴岳謙說，高市早苗的言論嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，也表明其主動將中國大陸作為戰爭對象，軍國主義色彩十分明顯。

